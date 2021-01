Polizei entdeckt illegalen Friseursalon – 20 Personen ohne Maske in Kellerraum

Anzeige

Anzeige

Schwerte. In Schwerte (Nordrhein-Westfalen) hat die Polizei am Freitag nach einem Hinweis einen illegalen Friseursalon entdeckt. Im Keller eines Geschäftshauses hielten sich 20 Personen ohne Sicherheitsabstand und Mund-Nasen-Schutzmasken auf, teilte die Polizei am Montag mit. Zur Gruppe, die überwiegend aus Männern bestanden habe, gehörte mindestens ein Friseur. Auf dem Boden lagen zudem abgeschnittene Haare. Auf den Tischen habe Friseurbedarf gestanden.

Außerdem nahm die Polizei bei ihren Ermittlungen Marihuanageruch wahr und stellte diverse Drogen sicher, darunter auch andere Arznei- und Betäubungsmittel. Die Ermittlungen wegen der Drogenverstöße dauerten an. Drei Beschuldigte waren zwischenzeitlich festgenommen, aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Die Polizei leitete gegen sämtliche Anwesenden Verfahren wegen Verstößen gegen die geltende Corona-Schutzverordnung ein, die vom Ordnungsamt der Stadt weitergeführt werden.