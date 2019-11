Schwerste Verbrennungen: Aus Flammenhölle geretteter Koala Lewis ist tot

Anzeige

Die Bilder gingen um die Welt: Vergangene Woche wurde Koala Lewis von einer engagierten Australierin aus den verheerenden Buschfeuern in New South Wales gerettet. Ein Video von Toni Doherty, die sich kurzerhand ihr T-Shirt auszog, um damit das verbrannte und jammernde Tier aus dem brennenden Gebüsch zu retten, wurden zig-tausendfach in sozialen Medien geteilt. Am Ende half es alles nichts: Lewis ist an den Folgen seiner Verbrennungen gestorben.

Der verletzte Koala wurde, wie viele seiner von den Buschfeuern verletzten Artgenossen, im "Port Macquarie Koala Hospital" behandelt. Am Dienstagmorgen (Ortszeit) entschieden die Mitarbeiter, das geschwächte Tier einschläfern zu lassen.

"Wir haben ihn heute Morgen unter Vollnarkose gestellt, um seine Verbrennungen zu untersuchen und die Verbände zu wechseln", heißt es in einem Post des Koala-Krankenhauses bei Facebook. Leider seien die Wunden von Lewis nicht geheilt, sondern schlimmer geworden. "Das Hauptziel des Koala-Krankenhauses ist das Wohlergehen der Tiere. Aus diesen Gründen wurde diese Entscheidung getroffen", heißt es weiter.

Mehr als 2000 Menschen haben in wenigen Stunden den Beitrag des Koala-Krankenhauses kommentiert, danken den Mitarbeitern für ihren Einsatz.

Es geht nicht nur darum, "ihr Leben zu retten"

Zusammen mit 30 weiteren Koalas wurde Lewis in der Klinik behandelt. Das 14 Jahre alte Männchen hatte Verbrennungen an den Füßen, am Bauch und an der Brust erlitten. Mit einer Prognose für Lewis hielten sich die Mitarbeiter von Beginn an zurück. "Im Koala Hospital halten wir Koalas nicht am Leben, 'um ihr Leben zu retten', wenn dies zu viel Schmerz und Leid bedeutet. Bei uns geht es in erster Linie um Tierschutz", hieß es in einem früheren Post der Klinik.

Die Retter von Lewis, Peter und Toni Doherty, waren am Morgen dabei, als der Koala eingeschläfert wurde. "Wir sind natürlich sehr traurig darüber, da wir gehofft haben, dass er durchkommt, aber wir akzeptieren, dass seine Verletzungen schwerwiegend und schwächend waren und ziemlich schmerzhaft gewesen wären", sagte Peter Doherty gegenüber dem Sender "Nine.News".

