Schweres Erdbeben in Haiti: Frankreich sichert dem Land Unterstützung zu

Paris. Nach dem schweren Erdbeben in Haiti mit Hunderten Toten hat auch Frankreich seine Hilfe angeboten. „Frankreich bleibt an der Seite von Haiti und von dessen Volk und hält sich bereit, um zu unterstützen“, erklärte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Sonntagabend auf Twitter.

„Unsere Gedanken sind bei denen, die einen Angehörigen verloren haben oder die ihre Häuser und einen Teil ihres Lebens haben einstürzen sehen.“ Der Karibikstaat war am Samstagmorgen von einem Erdbeben der Stärke 7,2 erschüttert worden.