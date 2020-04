Schwerer Zug-Unfall in Baden-Württemberg: Güterzug kracht in Betonteil

Anzeige

Auggen. Bei Auggen in der Nähe von Freiburg ist es am Donnerstag zu einem schweren Unfall mit einem Güterzug gekommen. Auf der Rheintalstrecke sei der Zug, der Lkw geladen hatte, mit Teilen einer Brücke kollidiert, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Freiburg am Abend sagte.

Laut einem Bericht des Südwestrundfunks (SWR) hatte sich an einer Brückenbaustelle der Rheintalbahn ein Betonteil gelöst und war auf die Gleise gefallen.

+++Update+++#Streckensperrung #Freiburg-#Basel



Nach einer Güterzugentgleisung ist die Strecke Freiburg(Breisg) - Basel gesperrt. Die Sperrung wird mehrere Stunden dauern. Fernverkehrszüge aus/in Richtung Norden enden/beginnen in Freiburg(Breisg). Busersatzverkehr ist in Arbeit https://t.co/nfFcBtE3zO — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) April 2, 2020

Offenbar mehrere Verletzte

Aktuell wird von etwa zehn Verletzten ausgegangen. Polizei und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

