Schwerer Unfall in Ägypten: Mindestens 20 Menschen sterben

Kairo. Bei einem Busunfall sind in Ägypten mindestens 20 Menschen getötet worden. Drei weitere seien bei dem Zusammenstoß von einem Bus und einem Lastwagen verletzt worden, teilte das ägyptische Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Der Unfall hatte sich aus zunächst ungeklärter Ursache in der Nähe der Provinz Assiut rund 350 Kilometer südlich von Kairo ereignet. Der genaue Zeitpunkt des Unfalls blieb zunächst unklar. In Ägypten kommt es auch aufgrund der oft schlechten Straßenverhältnisse immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen mit vielen Toten.