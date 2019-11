Schwerer sexueller Kindesmissbrauch: Polizei nimmt 57-jährigen Mann fest

Anzeige

Köln. Bei den Ermittlungen wegen schweren Missbrauchs von Kindern in Nordrhein-Westfalen ist einer siebter Verdächtiger festgenommen worden. Wie die Polizei in Köln am Samstag mitteilte, handelt es sich um einen 57 Jahre alten Mann aus Alsdorf bei Aachen. Er sei wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern am Freitag festgenommen worden und befinde sich nun in Untersuchungshaft. Die Durchsuchung seines Hauses werde mehrere Tage in Anspruch nehmen. Weitere Angaben wollten Staatsanwaltschaft und Polizei zunächst wegen der andauernden Ermittlungen nicht machen.

Vor einigen Tagen waren vier Männer festgenommen worden, die ihre eigenen Kinder oder Stiefkinder sexuell missbraucht haben sollen. Kurz darauf wurden zwei Verdächtige in Krefeld und Aachen gefasst. Damit steige die Zahl der Verdächtigen auf sieben, sagte ein Polizeisprecher. In NRW sind den Ermittlern derzeit acht Opfer bekannt, im Alter von unter ein bis elf Jahren. Der mutmaßliche Täterkreis konzentriert sich bislang auf Nordrhein-Westfalen, nur einer der Festgenommenen stammt aus Hessen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, auch zahlreiche Datenträger werden ausgewertet, die den schweren Missbrauch der Kindern zeigen.

