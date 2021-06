Schwere Unwetter mit Starkregen und Hagel: Höchste Warnstufe in Teilen Bayerns

Anzeige

Nach den heftigen Unwettern, die bereits am Montag über den Süden Deutschlands gezogen sind, drohen auch am Dienstag in Teilen des Landes schwere Gewitter. Betroffen sind vor allem Bayern und Baden-Württemberg, in fünf Kreisen und Städten gilt am Dienstagnachmittag und teils bis in die Nacht hinein die höchste Warnstufe vor extremen Unwettern.

Betroffen sind der Kreis Erding, der Kreis Mühldorf, der Kreis Ebersberg, Kreis und Stadt Rosenheim und der Kreis Traunstein in Bayern. In knapp drei Dutzend weiteren Städten und Kreisen in Bayern, Baden-Württemberg, Saarland und Rheinland-Pfalz gelten die Warnstufen 3 oder 4.

Lokal heftiger Starkregen

Nach Angaben des Wetterdienstes Wetterkontor drohen dabei lokal heftiger Starkregen bis 40 Litern pro Quadratmeter, Hagel und Böen um die 70 Stundenkilometer. Eng begrenzt sei auch extremer Starkregen um 50 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel von 2 bis 5 Zentimetern Durchmesser und orkanartige Böen bis 110 km/h nicht ausgeschlossen.

Heftige Unwetter waren bereits am Montagabend und der Nacht zu Dienstag erneut vor allem über Bayern und Baden-Württemberg gezogen. In Ulm sowie im Alb-Donau-Kreis waren die Einsatzkräfte mehr als 500-mal ausgerückt. In Bayern richteten riesige Hagelkörner schwere Schäden an.

Zweiteilung des Wetters in Deutschland

Eine Zweiteilung des Wetters bleibt Deutschland auch in den nächsten Tagen erhalten. „Bis zum Ende der Woche muss in der Südosthälfte immer wieder mit unwetterartigen Gewittern inklusive Starkregen gerechnet werden“, sagte der Meteorologe Marcus Beyer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Dort klettern die Temperaturen bis auf 26 Grad, teilweise kann es noch ein wenig wärmer werden.

Für den Nordwesten sind hingegen keine Unwetter in Sicht, dort wird es mit Temperaturen um die 20 Grad deutlich kühler als im Rest der Republik. In den Nächten sacken dort die Werte bis auf 7 bis 10 Grad ab, während es im Südosten zu nächtlicher Stunde mit 16 bis 17 Grad immer noch mild bleibt. Eine weitere Hitzewelle ist für Deutschland laut DWD bislang nicht in Sicht.