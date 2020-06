Schwere Unwetter in Teilen von Sachsen-Anhalt möglich - Mit Starkregen, Sturm und Hagel

Anzeige

Hannover. Deutschland steht vor einem unruhigen Wochenende, vielerorts drohen in den kommenden Tagen heftige Unwetter mit Sturm, Starkregen und Hagel. Bereits am Freitagabend gibt es erste Unwetterwarnungen im Osten Deutschlands.

Die MeteoGroup gab am späten Freitagnachmittag Unwetterwarnungen der Stufe Rot für Teile Sachsen-Anhalts heraus. Betroffen waren zunächst die Kreise Coswig, Zerbst, Dessau-Roßlau, Wörlitz und Wittenberg. Dort drohen demzufolge kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Die Warnstufe Orange galt in einigen weiteren Kreisen in Sachsen-Anhalt und im östlichen Sachsen.

Höchste Unwettergefahr am Samstag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind am Abend zusätzlich im äußersten Westen und Südwesten sowie nachts im Norden und Nordosten schwere Gewitter möglich - mit Regenfälle zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, dazu könnten Sturmböen und Hagel kommen.

Ab Samstagmittag prognostiziert der DWD die höchste Unwettergefahr für einen breiten Streifen „von Niedersachsen/südliches Schleswig-Holstein nach Osten und Südosten über Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordhessen bis nach Nordbayern“. Sogar mehr als 50 Liter pro Quadratmeter seien möglich. „Zudem sind lokal größere Hagelansammlungen und örtlich schwere Sturmböen zu erwarten“, erklärte der Wetterdienst.