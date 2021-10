Schwere Sturmböen möglich: Tief „Ignatz“ fegt über Deutschland

Anzeige

Erst warm, dann stürmisch - mit diesem Wettermix rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) an den kommenden Tagen. Vor allem im Süden ist am Mittwoch ausgesprochen mildes Wetter zu erwarten. Tief „Ignatz“, das dann im Norden bereits für Windstärke sieben sorgt, dürfte auch die erste herbstliche Sturmlage mit sich bringen, so die DWD-Meteorologen am Dienstag. Zunächst sorgt der Wind allerdings für die Zufuhr subtropischer Luft mit Temperaturen von mehr als 20 Grad im Süden und in der Mitte Deutschlands. An den Alpen ist lokal sogar noch ein Sommertag mit Temperaturen von 25 Grad möglich. Allerdings trübt Regen das Gesamtbild.

In der Nacht zu Donnerstag und am Donnerstag selbst könnte „Ignatz“ dann für schwere Sturmböen sorgen, auch vereinzelte orkanartige Böen werden nicht ausgeschlossen. Das sogenannte Hauptwindfeld erreicht den Westen Deutschlands in der zweiten Hälfte der Nacht zum Donnerstag und breitet sich laut Prognose bis zum Donnerstagmorgen bis in die Mitte und auf den Südwesten Deutschlands aus. In den Vormittagsstunden des Donnerstags erfasst der Sturm den Osten und Südosten des Landes, am Nachmittag den Norden. Die Höchsttemperaturen liegen dann nur noch bei 12 bis 16 Grad, im Südosten sind noch vereinzelt Höchstwerte von 18 Grad möglich.

Die einzelnen Bundesländer rüsten sich bereits am Mittwoch für den anstehenden Herbststurm. Wie der Sturmflutwarndienst des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWNK) in Norden mitteilte, besteht für das Mittagshochwasser am Donnerstag sowie für das Hochwasser in der Nacht zum Freitag die Gefahr einer leichten Sturmflut.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern soll es stürmisch werden – und das nicht nur an der Küste. Das erfuhr die „Ostsee-Zeitung“ (OZ) von Wetter-Experte Ronald Eixmann. Dieser rät besonders Autofahrern am Donnerstag zur Vorsicht: „An der Küste ist es ja häufig windig, wenn es allerdings im Landesinneren mal so stürmisch ist, passiert es durchaus, dass einiges an Geäst runterkommt.“