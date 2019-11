Schwere Kopfverletzungen: Unfall auf Wasserrutsche im Allgäu

Anzeige

Leutkirch. Bei einem Unfall auf einer Wasserrutsche in einem Freizeitpark im Allgäu sind zwei Erwachsene und zwei Kinder verletzt worden. Wie die Polizei in Baden-Württemberg am Mittwoch mitteilte, wurden zwei Jungen im Alter von drei und vier Jahren mit schweren Kopfverletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Eine 53 Jahre alte Frau und ein 49 Jahre alter Mann kamen ebenfalls in eine Klinik.

Am Ende der Rutsche zusammengeprallt

Die vier Beteiligten gehörten zu einer Gruppe von insgesamt sieben Besuchern des Freizeitparks in Leutkirch, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Sie seien am Dienstag alle gemeinsam mit drei Reifen auf der Rutsche gefahren - zwei davon seien im unteren Bereich der Rutsche zusammengeprallt.

Wie genau es dazu kam und ob alle Vorschriften eingehalten wurden, werde derzeit noch ermittelt.

RND/dpa