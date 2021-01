Schweinelaster kippt um: 40 Ferkel laufen auf die A7

Anzeige

Neumünster. Ein Tiertransporter mit mehr als 750 Ferkeln ist am Donnerstag auf der Autobahn 7 bei Neumünster verunglückt. Fahrer und Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Rund 40 Ferkel konnten sich aus dem umgestürzten Transporter befreien und liefen auf die Autobahn. Um die Schweine wieder einzufangen, sperrten Polizei und Feuerwehr die Autobahn in Richtung Süden.

Der Fahrer des 40-Tonners hatte nach Polizeiangaben an der Anschlussstelle Neumünster Süd die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, so dass der Laster auf die Seite kippte. Wie viele Ferkel bei diesem Unfall verletzt oder getötet wurden, war nach Polizeiangaben zunächst nicht bekannt.