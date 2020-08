Schweden: Zwei Jugendliche auf Friedhof über Stunden gefoltert und missbraucht

Anzeige

Solna. In der Stadt Solna in Schweden soll sich eine unglaubliche Tat abgespielt haben. Zwei Jugendliche (15) sollen am vergangenen Samstag auf der Straße von einem 21-Jährigen und einem 18-Jährigen angesprochen worden sein, die den beiden offenbar Drogen verkaufen wollten. Die 15-Jährigen lehnten jedoch ab, woraufhin die beiden Männer sie auf einen nahe gelegenen Friedhof zwangen.

Dort demütigten, folterten und vergewaltigten die Männer die Jugendlichen. Nach der stundenlangen Qual vergruben sie die Minderjährigen lebendig, berichten die schwedischen Zeitungen “Expressen” und “Aftonbladet” übereinstimmend.

Tat dauert zehn Stunden

Laut den Medien soll sich die Tat über zehn Stunden von 23 Uhr an zugetragen haben. Um 8.39 Uhr wurde ein Passant auf die Szene und zwei entkleidete Männer auf dem Friedhof aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die Jugendlichen konnten gerettet und die Männer auf ihrer Flucht festgenommen werden. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft und sind bereits polizeibekannt. Allerdings bestreiten sie den Vorfall auf dem Friedhof. Die Opfer befinden sich laut der Berichte im Krankenhaus.