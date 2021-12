Brite nach Schiffsunglück in Ostsee in Haft: Vorwurf der schweren Trunkenheit im Seeverkehr

Anzeige

Stockholm. Nach der schweren Schiffskollision in der Ostsee, bei der vermutlich zwei Männer ums Leben kamen, hat das Gericht im schwedischen Malmö Untersuchungshaft für ein britisches Besatzungsmitglied angeordnet. Das berichtete die schwedische Agentur TT am Donnerstag. Dem Seemann wird schwere Trunkenheit und Fahrlässigkeit im Seeverkehr vorgeworfen. Außerdem wird ihm die Tötung einer anderen Person zur Last gelegt.

Der Mann ist Besatzungsmitglied des Schiffes Scot Carrier, das in der Nacht zum Montag zwischen Ystad und Bornholm mit dem dänischen Frachtschiff Karin Høj zusammenstieß. Das dänische Schiff kenterte, einer der beiden Männer an Bord wurde später tot geborgen. Von dem anderen fehlt noch jede Spur.