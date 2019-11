Schwarzes Meer: Schiff mit 14.000 Schafen gekentert

Anzeige

Vor der rumänischen Küste ist ein Frachtschiff mit 14.000 Schafen gekentert. Die Queen Haid hatte nur kurz zuvor den Hafen von Midia in der Nähe der südöstlichen Stadt Constanța an der Schwarzmeerküste verlassen und war auf dem Weg nach Dschidda in Saudi-Arabien.

Nach dem Unglück machten sich Polizei, Feuerwehrleute und die rumänische Küstenwache auf den Weg. Alle Besatzungsmitglieder wurden gerettet, das berichtet der Nachrichtensender BBC, lediglich eine Person musste wegen einer Unterkühlung im Krankenhaus behandelt werden.

Unglücksursache noch unklar

Bei den Tieren gehe man davon aus, dass die meisten ertrunken seien. Nur rund 32 Schafe wurden beim Schwimmen in der Nähe eines anderen Schiffes gefunden und gerettet. Warum das rund 85 Meter lange und unter der Flagge des Inselstaates Palau fahrende Schiff kenterte, ist noch unklar.

Der Hafen wird hauptsächlich für die Lieferung von Rohöl genutzt. Dennoch werden auch lebende Tiere aus Rumänien befördert. Tierschützer und Rumäniens wichtigster Tierzüchter- und Exporteurverband, Acebop, forderten eine dringende Untersuchung des Unglücks. Bereits 2017 ereignete sich ein Zwischenfall mit einem Frachtschiff, das Vieh geladen hatte. Damals kollidierte ein Schiff mit einem russischen Marine-Spionageschiff, welches daraufhin sank.

RND/ce