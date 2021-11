Anzeige

Die Zerstörung in der Gegend um den Vulkan auf La Palma lässt sich Zeit. Langsam, aber stetig verwüsten Lava oder Asche Häuser und Felder. Gegenstände im Sperrbezirk werden unter schwarzem Schnee begraben, wenn sich die Asche aus dem Vulkan ansammelt und Garten­ausstattung verschwinden lässt.

Seit dem Vulkan­ausbruch am 19. September sind mehr als 8200 Hektar Fläche zwischen dem Vulkan und dem Atlantischen Ozean zu einer Gegend erklärt worden, zu der Bewohner keinen freien Zugang haben. Nur Polizisten, Soldaten und Wissenschaftler dürfen sich im Sperrbezirk frei bewegen. Einwohner, die ihre Wohn­gegend verlassen mussten, warten in Autos am Rande des Sperr­bezirks, um in Begleitung nach Hause zu dürfen, wo sie wertvollen Besitz retten oder ihr Grund­stück noch einmal sehen wollen.

Wie aus einer anderen Welt: Ein Haus steht vor einem großen Aschehaufen.

Ein Geräusch, das im Sperrbezirk ertönt, ist das Weinen von Bewohnern, die sehen, wie ihr Haus der Lava nachgibt. Die Lavaströme haben mehr als 1000 Häuser zerstört. Der Boden unter den Füßen von Menschen wird unberechenbar. Die Asche verhüllt ganze Häuser und Wälder. „Ich kann nicht einmal mein Haus erkennen“, sagte Cristina Vera weinend. „Ich kann nichts um es herum erkennen. Ich erkenne nicht die Häuser meiner Nachbarn, nicht einmal den Berg. Es hat sich alles so sehr verändert, dass ich nicht weiß, wo ich bin.“

Eine Kinder­schaukel, ein Spring­brunnen im Hof, ein zurück­gelassenes Tablett mit Gläsern. Sie alle werden verschwinden, wenn sich die dunkle Asche ansammelt.

Ascheregen erinnert an Hagel

Wenn im Sperr­bezirk nicht das herrschen würde, was die Bewohner als „das Biest“ bezeichnen, wäre es dort ruhig. Doch durch das ständige Rumoren des Vulkans ist es fast unmöglich, ein Gespräch zu führen. Der Lärm blendet auch das Bellen zurück­gelassener Hunde und das Geräusch von Tauben am Himmel aus.

Die Vulkan­asche gelangt Tausende Meter in die Höhe, die dicksten und schwersten Asche­partikel fallen wegen der Erd­anziehungs­kraft zu Boden. Sie bedecken langsam Türen und lassen Hausdächer nachgeben. Die Asche­partikel können so groß sein, dass sie auf einem Autodach wie Hagel klingen.

Mehr als 7000 Bewohner wurden schnell evakuiert, doch am Wochenende forderte der Ausbruch des Vulkans das erste Todes­opfer. Auf den Friedhöfen geht das Andenken an anderweitig Verstorbene auf den Grabsteinen durch die Asche verloren. Sie lässt die Hinweise auf die Grabstellen verschwinden.

Inmitten der Asche­landschaft gibt es aber auch Momente der Schönheit. Durch den schwarzen Aschehintergrund wird ein Busch, der von der Asche freigeschüttelt wird, zu einem brillanten Grün in der Umgebung.