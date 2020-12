Schwarzer in Ohio geschossen - Wie steht‘s eigentlich um #Blacklivesmatter?

Anzeige

War es tatsächlich eine Verwechselung, die Casey Goodson aus Ohio mit seinem Leben bezahlen musste? In den USA sorgt der Fall des jungen Afroamerikaners, der von der Polizei bei einem Einsatz in Columbus im Bundesstaat Ohio getötet wurde, für Unruhe. Die Polizei teilte mit, ein Polizist habe am vergangenen Freitag bei der Fahndung nach Verdächtigen den 23-jährigen Casey Goodson erschossen. Goodson sei aber nicht die gesuchte Person gewesen. Der junge Mann war auf dem Rückweg von einem Zahnarzttermin, bevor er vor seiner Haustür von dem Polizisten erschossen wurde. Nun erhebt die Familie schwere Vorwürfe gegen die Sicherheitskräfte.

Es ist ein weiterer Fall von brutaler Polizeigewalt

Es ist nicht der einzige Fall von brutaler Polizeigewalt gegen Afroamerikaner in diesem Jahr. Prominentestes Opfer war der Afroamerikaner George Floyd, der Ende Mai bei einem Einsatz in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota getötet worden war. Danach kam es unter dem Motto „Black Lives Matter“ zu Massendemonstrationen gegen Polizeigewalt und Rassismus, die teils von Ausschreitungen überschattet wurden. Der Beginn der Bewegung #Black Lives Matter liegt allerdings noch ein paar Jahre weiter zurück.

Es war 2013, als der Nachbarschaftswachmann George Zimmermann in Florida den 17-jährigen afroamerikanischen Schüler Trayvon Martin erschoss und auf Notwehr plädierte. Doch war es tatsächlich so gewesen? Viele Fragen blieben ungeklärt. Als der Wachmann von einem Gericht freigesprochen wurde, kam es in den USA zu landesweiten Demonstrationen gegen Rassendiskriminierung und Polizeiwillkür. Dieser Fall war der Anlass für den Hashtag #Black Lives Matter (Schwarze Leben zählen). Im August 2014 organisierten BLM-Mitglieder ihren ersten nationalen Protest in der Form einer „Black Lives Matter Freedom Ride“ nach Ferguson, Missouri, nach dem Todesfall von Michael Brown, einem 18-Jährigen, der von einem Polizisten erschossen wurde.

Die Bewegung ist viel mehr als eine Mobilisierungsplattform

Eine neue Bewegung war entstanden, mitbegründet durch drei Aktivistinnen der schwarzen Gemeinschaft: Alicia Garza, Patrisse Cullors und Opal Tometi. #Black Lives Matter ist heute auf der ganzen Welt bekannt – sie wird auch von vielen prominenten Menschen aus allen Bereichen des Lebens unterstützt. Mittlerweile geht um viel mehr als nur um den Protest gegen Polizeiwillkür. Das Thema Rassengerechtigkeit war auch bei den jüngsten US-Präsidentschaftswahlen entscheidend für viele Amerikaner.

Das #Black-Lives-Matter-Netzwerk hat es geschafft, Mitglied des Movement for Black Lives zu werden, eines Bündnisses verschiedener sozialer und politischer Organisationen der schwarzen Bevölkerung der USA. Und auch das Aufgabengebiet der Bewegung ist weitaus vielfältiger geworden – weg von der reinen Mobilisierungsplattform hin zu einer politischen Organisation. So werden Entscheider, Institutionen und Politiker direkt zum Handeln aufgefordert.

Aktivisten sollen um ein Treffen mit dem neuen Präsidenten bitten

Erst vor Kurzem haben Aktivisten den künftigen Präsidenten Joe Biden und die angehende Vizepräsidentin Kamala Harris um ein Treffen gebeten, um die „Erwartungen“ an die US-Regierung und ihre „Verpflichtungen“ gegenüber den schwarzen Bürgern zu formulieren. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, werden #Black-Lives-Matter-Mitglieder aufgefordert, zahlreich um ein solches Treffen zu bitten. Man kann sich vorstellen, mit welcher Wucht die Anfrage an die künftige US-Regierung gestellt wird.

Aktuell gibt es auch eine Petition, in der die Bewegung fordert, offene Senatssitze mit schwarzen Frauen zu besetzen. Eine Kampagne zum besseren Umgang mit den vielen afroamerikanischen Mitarbeitern beim US-Postdienstleister USPS läuft unter dem Hashtag #Black Love Letters. Die drei Beispiele sind nur ein kleiner Ausschnitt aus den Aktivitäten in den USA. Der neue Fall in Ohio dürfte nun wieder für mehr Aufmerksamkeit sorgen.

„Es gibt einen großen Bedarf an einer solchen Bewegung“

Doch nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika ist #Black Lives Matter zu einer Bewegung gegen Rassismus geworden. Auch weltweit treffen sich Menschen unter dem Hashtag, nutzen ihn für Aktionen. „Es zeigt auch, dass es einen großen Bedarf an einer solchen Bewegung gibt. Es zeigt, dass es überall Ungleichheiten gibt, die thematisiert werden müssen, dass es überall Rassismus gibt, der thematisiert werden muss“, sagte Alicia Garza im November in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Garza ist eine der drei Mitbegründerinnen der Bewegung. Trotzdem ist sie vielen Menschen nicht bekannt – das sei auch gut so: „Es geht nicht um uns. Wir schauen oft genug nur auf die Galionsfiguren. Das lenkt nur davon ab, wofür die Bewegung kämpft, es reduziert sie“, sagte sie in dem Gespräch. Es gehe darum, dass Menschen aller „races“, Geschlechter und religiöser Überzeugungen zusammenkommen und nicht nur, um zu protestieren, sondern um die Proteste in politische Veränderungen zu verwandeln, so Garza.