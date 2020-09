Schwarzer erstickt bei Einsatz: Polizeiführung in Rochester tritt zurück

Anzeige

Inmitten anhaltender Proteste an ihrem Umgang mit dem Erstickungstod des Schwarzen Daniel Prude ist die Führung der Polizei in Rochester im US-Staat New York zurückgetreten. Polizeichef La’Ron Singletary und sein Stellvertreter Joseph Morabito gaben am Dienstag ihren Rückzug bekannt. Abtreten wird zudem ein Polizeikommandant, zwei weitere Einsatzleiter geben ihre Positionen auf. Bürgermeisterin Lovely Warren sagte im Stadtrat, der Rückzug von Singletary erfolge nach ihr bisher unbekannten neuen Informationen. Sie habe ihn aber nicht zu diesem Schritt gedrängt, sagte Warren.

Kopf zu Boden gedrückt

Ende März hatten Beamten dem 41 Jahre alten Prude bei einem Einsatz eine sogenannte Spuckschutzhaube übergestülpt und dessen Kopf zu Boden gedrückt. Dabei erlitt er offenbar einen Atemstillstand. Eine Woche später starb er, nach dem Abschalten lebenserhaltender Maßnahmen. Seit die Polizei-Körperkamera-Aufnahmen von dem Vorfall veröffentlicht wurden, gibt es nächtliche Proteste in der drittgrößten Stadt des Staates New York.

Eine polizeiinterne Ermittlung hatte im April ergeben, die am Einsatz beteiligten Polizisten sich nichts hätten zuschulden kommen lassen und sich angemessen und gemäß ihren Schulungen verhalten hätten. Dennoch wurden sieben Beamte inzwischen vom Dienst suspendiert.