Schwarze Demonstrantin bei AfD-Parteitag angefahren: Rassistisch motivierte Tat?

Henstedt-Ulzburg. Bei dem Zusammenprall eines SUVs mit Demonstranten am Rande des AfD-Kreisparteitages Mitte Oktober in Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg (Schleswig-Holstein) wurde auch eine schwarze Frau verletzt, wie die „Lübecker Nachrichten“ (LN) am Donnerstag berichten. Ermittler prüfen jetzt, ob es sich um eine rassistisch motivierte Tat handelt.

Demnach sei der Fahrer aus einer Parklücke auf den Gehweg gefahren. „Ich bin einfach nur gerannt. Er hat mich wirklich gejagt“, sagte die Frau, die anonym bleiben möchte, den LN. Sie sei von dem SUV getroffen und zur Seite geschleudert worden, kurzzeitig sogar bewusstlos gewesen.

„Ich kann nicht sagen, wie schnell das Auto war. Aber würde mich jemand fragen, ob das Absicht war, würde ich das hundertprozentig mit Ja beantworten“, erklärte die Hamburgerin. „Ich war noch nie in so einer Situation und wünsche es auch niemandem.“ Nach dem Vorfall habe sie eine gestauchte Halswirbelsäule, eine Schädel-, Thorax- und Oberschenkelprellung, gebrochene Rippen und Schürfwunden gehabt.

Die Ermittlungen der Polizei dauern derweil an. Knapp zwei Monate nach der Tat werden noch Zeugen vernommen. Bisher gebe es keine ausreichend belastbaren Erkenntnisse für einen Tötungsvorsatz, also eine absichtlich durchgeführte Tat, so der Oberstaatsanwalt. Erst im kommenden Jahr sei mit Ergebnissen zu rechnen.