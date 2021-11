Schwarze Aschewolke über La Palma: Wie gefährlich sind Rauch und Gase aktuell?

Anzeige

Seit mehr als sieben Wochen bricht der Vulkan auf der Kanareninsel La Palma schon aus. Ein Ende ist nicht in Sicht. Und nun macht nicht nur die zerstörerische Lava den Bewohnerinnen und Bewohnern der Insel Sorgen: Auch der Rauch und die Asche, die der Vulkan in die Luft pustet, wird mehr und mehr zum Problem.

Gesundheitlich angeschlagenen Einwohnerinnen und Einwohnern mehrerer Ortschaften, über die am Wochenende eine schwarze große Rauchwolke hinwegzog, wurde von Behörden geraten, ihre Häuser möglichst nicht zu verlassen und Schutzmasken zu tragen. Dr. Corrado Cimarelli, Vulkanforscher der Ludwig-Maximilians-Universität München, empfiehlt im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Jeder Bewohner der Insel sollte für den Notfall immer eine Maske bei sich tragen.“

Vulkanforscher: „Konnten fast nichts mehr sehen“

Er selbst war Anfang Oktober auf La Palma. „Manchmal war die Rauchentwicklung so stark, dass wir fast nichts mehr sehen konnten“, berichtet der Experte. Cimarelli, seine Kolleginnen und Kollegen sowie die Einsatzkräfte vor Ort würden sich mit Masken schützen. Schließlich seien sie nah am Ausbruchsgeschehen. Ratsam sei das Tragen einer Schutzmaske aber für jeden Inselbewohner, auch wenn die Belastung der Luft mit Asche, Rauch und giftigen Gasen wie Schwefeldioxid aktuell „nicht außergewöhnlich hoch“ sei. Dennoch habe der Vulkan im Gebirgszug Cumbre Vieja zuletzt für mehr Asche und Rauch in der Atmosphäre als bislang gesorgt.

Eine Gefahrenlage habe immer mehrere Faktoren, erklärt der Vulkanologe. „Wie gefährlich die Situation für die Menschen vor Ort ist, hängt davon ab, wie der Wind steht und wie viel Rauch aus dem Schlund des Vulkans aufsteigt“, sagt er. Zuletzt habe der Wind die Rauchschwaden zumeist in Richtung Südwesten aufs Meer hinausgetrieben. Auch der Flugverkehr lief normal weiter.

Dennoch sollte die Lage nach Ansicht des Experten nicht unterschätzt werden: „Umso länger man sich der rauchigen Luft aussetzt, desto schädlicher ist es.“ Und: „Die Windrichtung ändert sich stetig. Starke Belastungen können auch sehr lokal auftreten.“ Bei seinem Aufenthalt auf La Palma stieg zeitweise kaum Rauch aus dem Vulkan auf. „Zwei Stunden später ging es wieder richtig los“, betont er die Schnelllebigkeit der Situation.

Cimarelli habe kürzlich auch mit Menschen auf anderen Inseln der Kanaren wie Teneriffa gesprochen. Dort sei von der Rauchwolke aus La Palma nichts zu spüren, hätten sie ihm berichtet.

Mehr als 2700 Gebäude zerstört oder beschädigt

Der Vulkanausbruch am 19. September war der erste seit 50 Jahren auf der Insel. Sie ist wie die bei Touristen bekannteren Kanareninseln Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura oder Lanzarote vulkanischen Ursprungs. Zuletzt hatte der Teneguía 1971 weiter südlich Asche und Lava ausgespuckt. Er erlosch nach gut drei Wochen wieder.

Seit dem Beginn des Vulkanausbruchs hat die zum Teil knapp 1300 Grad heiße Lava mehr als 2700 Gebäude zerstört oder beschädigt. Bereits 983 Hektar sind mit einer mehrere Meter dicken Lavaschicht bedeckt, davon 283 Hektar landwirtschaftlich genutzte Flächen, meist Bananenplantagen. Mehr als 7000 Bewohner mussten sich vor der Lava in Sicherheit bringen. Vor der Küste bildete die Lava eine neue Halbinsel, die bereits größer als 40 Hektar ist.