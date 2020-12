Schwangere und Babys aus „Babyfabrik“ in Nigeria gerettet

Anzeige

Abuja. Vier Schwangere, vier Babys und zwei weitere Frauen wurden in der nigerianischen Stadt Mowe bei Lagos aus einer sogenannten „Babyfabrik“ befreit. Die Polizei fand sie bei einer Razzia gegen Menschenhandel Anfang des Monats - nachdem sie einen Hinweis auf die illegale Einrichtung erhalten hatten.

In den „Babyfabriken“ werden Frauen oft gegen ihren Willen und unter Gewaltanwendung festgehalten und vergewaltigt, um Kinder zu gebären, die dann auf dem Schwarzmarkt verkauft werden, nach Angaben von „SOS Kinderdörfer“ auch nach Europa. Die befreiten Frauen sagten in ihren Vernehmungen, dass die Besitzerin der Fabrik Männer angeheuert habe, um sie zu schwängern, berichtet „Al Jazeera“.

Betreiberin der „Babyfabrik“ war auf Kaution frei

Zwei Verdächtige, darunter auch die Tochter der Besitzerin, wurden verhaftet. Die Betreiberin der „Babyfabrik“ ist indes auf der Flucht - und wurde bereits schon einmal wegen des gleichen Deliktes inhaftiert. „Nach ihrer Verhaftung Anfang des Jahres stand sie wegen Menschenhandels vor Gericht, aber sie war auf Kaution frei, als sie wieder ihren Geschäften nachging“, sagte Polizeisprecher Abimbola Oyeyemi der Nachrichtenagentur AFP.

„Der Vorfall macht erneut deutlich, dass diese Einrichtungen weit verbreitet sind und es dem Staat nicht gelingt, sie einzudämmen. Oft stecken gut organisierte kriminelle Syndikate dahinter“, sagt Eghosha Erhumwunse, Leiter der SOS-Kinderdörfer in Nigeria an diesem Wochenende. Vor allem im Süden des westafrikanischen Landes werden immer wieder „Babyfabriken“ entdeckt. Das Problem, dass Betreiber auf Kaution frei seien und den illegalen Geschäften weiter nachgehen könne, sei auch nicht neu.

Babys aus „Babyfabriken“ werden in Nigeria und auch nach Europa verkauft

Die „Babyfabriken“ sind oft als private Kliniken oder Frauenhäuser getarnt, Opfer sind häufig minderjährige Mädchen und junge Frauen. Schon schwangere Mädchen werden laut „SOS Kinderdörfer“ mit „Versprechungen auf einen professionellen Schwangerschaftsabbruch oder einen guten Job geködert und eingesperrt.“

Erhumwunse gibt an, dass die Babys danach an kinderlose Paare verkauft würden - denn Kinderlosigkeit gelte in Nigeria als gesellschaftliches Stigma. Manche der Kinder würden aber auch als Arbeits- und Sexsklaven oder für rituelle Handlungen eingesetzt.