Schwangere Frau von Jagdhunden angefallen und zu Tode gebissen

In Frankreich ist eine Schwangere von Jagdhunden zu Tode gebissen worden. Wie die Lokalzeitung "L'Union" berichtet, wurde ihre Leiche am Samstag in einem Waldstück nahe der Gemeinde Villers-Cotterets gefunden. Dort habe zum Unglückszeitpunkt eine Jagd stattgefunden.

Laut dem Bericht wies der Körper der 29-Jährigen mehrere Bisse an Beinen und Armen, am Bauch und am Kopf vor. Auch als die Frau bereits tot war, hätten die Tiere noch zugebissen.

Schwangere ruft Mann an und berichtet von Gefahr

Die Schwangere sei mit ihren eigenen Hunden in dem Wald unterwegs gewesen, als sie angegriffen wurde. Sie habe ihren Mann angerufen und von "bedrohlichen Hunden" berichtet - kurz darauf war sie tot.

Die französische Polizei ermittelt nun wegen Totschlags gegen den oder die unbekannten Tierhalter. Von den 90 Hunden, die an der Jagd teilgenommen hatten, seien Proben genommen werden.

