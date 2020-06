Schwanen-Mama erschossen und Eier zerstört: Polizei sucht nach dem Täter

Anzeige

Köln. Der Tod eines Schwans sorgt in Köln für Entsetzen. Ein noch Unbekannter hat laut “Kölner Express” erst die Schwanen-Mama angeschossen und dann ihre Eier geklaut und zerstört. Das Tier namens Helena wurde erst noch gepflegt und aufgepäppelt, doch überlebte den Angriff demnach nicht. Seit 18 Jahren schon soll Schwanendame Helena am Mediapark in Köln leben und dort mit ihrem Partner Demetrius vielfach fotografiert und gefilmt worden sein. So sollen die beiden Tiere unter anderem im Hintergrund zahlreicher Hochzeitsfotos zu sehen sein.

Anwohner kümmerten sich seit langer Zeit um die Schwänin wie um ihr eigenes Haustier, darunter Tierschützerin Aleka Schücking, die dem “Express” den Tod des Tieres bestätigte und berichtete, bei der Polizei Anzeige erstattet zu haben. Die Polizei Köln geht demnach nun einer „Straftat nach dem Tierschutzgesetz, Paragraf 17″ nach. Geschädigter sei die Stadt Köln, da der Schwan offiziell zur Gemeinde gehört.

Schwanendame lebte noch einige Tage nach dem Angriff

Zehn Tage lebte der Schwan nach dem Angriff laut dem Bericht noch, die Anwohner hatten sie an das Ufer gelegt, wo ihr tierischer Partner noch Zeit mit ihr verbringen konnte. „Da kam er angeschwommen und führte einen Liebestanz auf. Er hat mit seinem Hals ein halbes Herz geformt, ganz tiefe Laute gemacht und sich so von ihr verabschiedet. Da haben wir alle geheult. Es war so traurig“, sagt Schücking dem “Express”. Videos zeigen einen kurzes Ausschnitt des Moments.

In ihrem Nest am Ufer, wo die Schwanen-Mutter seit Mitte der 90er jedes Jahr sieben bis acht Küken zur Welt brachte, ist sie dann laut “Express” gestorben.