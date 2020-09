Schusssichere Westen für Polizeihunde: Junge sammelt über 300.000 Dollar

Anzeige

Kinder haben häufig nicht nur eine ganz besondere Art, die Welt zu sehen – sie wollen sie auch ein kleines bisschen besser machen. Dass ihnen das tatsächlich manchmal gelingt, zeigt die Geschichte eines Jungen aus den USA. Denn vor zwei Jahren fand der heute zehnjährige Brady beim Schauen einer TV-Sendung etwas heraus: nämlich, dass die Hunde der US-amerikanischen Hundeführereinheit K-9 nicht so professionell – und vor allem nicht so sicher – ausgestattet waren, wie ihre menschlichen Kollegen. Bei der bloßen Erkenntnis sollte es nicht bleiben, denn für den damals Achtjährigen stand fest: Auch Polizeihunde sollen eine Schussweste tragen.

Gegenüber dem TV-Sender CNN zeigte sich Bradys Mutter Leah Tornabene erstaunt über die Cleverness ihres Kindes: “Wir haben die Sendung zusammen gesehen und ich habe nicht einmal bemerkt, dass der Hund keine Schutzweste trug”, erzählt sie. “Ich war ziemlich überrascht, dass ein achtjähriges Kind das als Problem erkannte und eine Lösung fand, um dagegen vorzugehen. Das hat mich sehr stolz gemacht.”

Knapp 260 Polizeihunde konnten bislang ausgerüstet werden

Bradys Tierliebe und sein starker Wille sollten sich auszahlen: 2018 erstellte seine Familie in seinem Namen eine Spendenseite sowie einen eigenen Facebook-Account – mit Erfolg. Was mit der Finanzierung von vier schusssicheren Westen für Hunde begann, entwickelte sich zu einem tierischen Erfolgsmodell: Knapp 260 Polizeihunde konnten bislang ausgerüstet werden. 315.000 Dollar, umgerechnet rund 260.000 Euro, wurden in den vergangenen zwei Jahren gesammelt, 254 Polizeihunde aus 23 US-amerikanischen Staaten und Kanada sowie Militärhunde, die zum Einsatz in Afghanistan sind, konnten auf diese Weise mit schusssicheren Westen ausgerüstet werden.

Inzwischen ist Brady zehn Jahre alt und lebt noch immer seinen Traum, Polizei- und Militärhunde mit kugelsicheren Westen auszustatten. Einige der vierbeinigen Freunde und ihre Hundeführer hat Brady inzwischen kennenlernen dürfen und nicht selten hat sich daraus eine ganz besonder Freundschaft entwickelt: “K-9 Benny ist mein Favorit”, berichtete Brady gegenüber CNN, “weil sein Hundeführer so dankbar war, dass er geweint hat.”