Schüsse vor Kathedrale in Manhattan: Polizei tötet Schützen

New York. Die Polizei hat in New York einen Schützen vor einer Kirche mit Schüssen tödlich verletzt. Der Mann habe vor einer berühmten Kirche in Manhattan zum Ende eines Weihnachtskonzerts mit zwei Handfeuerwaffen das Feuer eröffnet und sei von Polizisten mit einem Kopfschuss gestoppt worden, teilte die Polizei mit. Demnach gaben insgesamt drei anwesende Polizisten bei dem Vorfall am Sonntagnachmittag (Ortszeit) an der Kirche Saint John the Divine 15 Schüsse ab.

Die Polizei hatte zunächst lediglich von einer Schießerei getwittert, an der sie beteiligt gewesen sei. Später teilte sie mit, es sei nach ersten Erkenntnissen außer dem Schützen niemand verletzt worden. Zeugen sagten aus, der Schütze habe gerufen, man solle ihn töten, als er das Feuer eröffnete. Die Polizei berichtete, der Mann sei schwarz gekleidet gewesen, habe eine Maske getragen und sei plötzlich hinter einer Steinsäule am oberen Ende der Kirchentreppe hervorgetreten.

Mann polizeibekannt

Der Mann sei in der Vergangenheit oft kriminell in Erscheinung getreten. Er habe eine Tasche bei sich getragen. Darin seien Benzin, ein Seil, Kabel, Messer und eine Bibel gefunden worden, teilte die Polizei mit. Alle Betroffenen seien schockiert, sagte eine Sprecherin der Kirche der „New York Times“. „Der Schütze hätte eine Menge Menschen töten können. Hier waren Hunderte und er hat mindestens 20 Schüsse abgefeuert.“ Ob der Mann in die Luft schoss oder auf Menschen zielte, wurde noch ermittelt.

Bei dem Gotteshaus handelt es sich um die Hauptkirche der Episkopalkirche von New York und deren Bischofssitz. Das 45-minütige Konzert an den Treppen der Kirche war gerade zu Ende, als die Schüsse fielen. Die Polizisten waren nach ersten Angaben aus Sicherheitsgründen vor Ort. Die Kathedrale zählt zu den größten Kirchen weltweit. Der Bau wurde 1892 begonnen - und ist bis heute nicht abgeschlossen. Das Konzert fand unter Corona-Auflagen statt.