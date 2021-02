Schüsse in Veteranen-Club in Missouri: Ein Toter und mehrere Verletzte

Anzeige

Kennett. Bei Schüssen in einem Club einer Veteranengruppe im US-Staat Missouri ist eine Person ums Leben gekommen. Vier weitere seien bei dem Vorfall in der Nacht zu Sonntag verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Wie der Sender KAIT-TV meldete, hatten Beamte die fünf Opfer nach einem Notruf in einem Gebäude der Organisation American Legion in der Kleinstadt Kennett im Südosten Missouris vorgefunden. Zwei Verletzte in kritischem Zustand wurden in ein Krankenhaus in Cape Girardeau geflogen, die zwei anderen kamen in lokale Kliniken. Festgenommen wurde zunächst niemand.