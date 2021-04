Schüsse in Texas: Mehrere Menschen verletzt

Anzeige

Anzeige

In der Stadt Bryan im US-amerikanischen Bundesstaat Texas ist es am Donnerstag zu Schüssen gekommen. Wie verschiedene US-Medien übereinstimmend berichten, sind mehrere Menschen in einem bisher unbestimmten Geschäft angeschossen und verletzt worden. Einige davon sind laut der lokalen Nachrichtenseite Wilx in einem kritischer Zustand. Wie „ABC 13″ berichtet, ist der Aufenthaltsorts der verdächtigen Person momentan unbekannt.

Bryan befindet sich ungefähr 160 Kilometer von der texanischen Großstadt Housten entfernt.