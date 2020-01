Schüsse in Rot am See: Sechs Tote und mehrere Verletzte

Anzeige

Nach Schüssen in einem Gebäude in Rot am See in Baden-Württemberg sind nach Polizeiangaben am Freitag wohl mehrere Menschen gestorben, außerdem gebe es mehrere Verletzte. Nach Informationen der nach Deutschen Presseagentur (dpa) sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Derzeit gebe es keine Hinweis auf weitere Täter, teilte die Polizei mit. Es habe sich um einen Einzeltäter gehandelt. Nach ersten Erkenntnissen liege ein Beziehungsverhältnis zwischen Täter und Opfern vor.

Ein Polizeisprecher sagte, Täter und Opfer hätten sich gekannt. Das Motiv sei allerdings unklar. Die Polizei teilte mit, sie sei um 12.45 Uhr über die Schüsse informiert worden und "mit starken Kräften“ vor Ort. Der Rettungsdienst sei ebenfalls mit einem Großaufgebot im Einsatz.

⚠️POLIZEIEINSATZ⚠️

Größerer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor.

Keine Hinweis auf weitere Täter. — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

Rot am See ist ein kleiner Ort im Nordosten von Baden-Württemberg. Dort leben rund 5200 Menschen.

Mehr in Kürze.

RND/seb/dpa