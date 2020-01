Schüsse in Rot am See: Mehrere Tote und Verletzte

Anzeige

Anzeige

Nach Schüssen in Rot am See im Nordosten Baden-Württembergs sind nach Polizeiangaben am Freitag wohl mehrere Menschen gestorben. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Derzeit gebe es keine Hinweis auf weitere Täter. Nach ersten Erkenntnissen liege Beziehungsverhältnis zwischen Täter und Opfern vor, teilte die Polizei mit.

Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 12.45 Uhr. Der Rettungsdienst sei im Einsatz.

Mehr in Kürze.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RND/seb/dpa