Schüsse in Logistikzentrum in Indianapolis – mehrere Verletzte

Indianapolis. In einem Kurier- und Logistikzentrum in Indianapolis sind Schüsse gefallen, von denen Berichten zufolge mehrere Personen getroffen wurden. Details dazu gab es zunächst nicht. Die Zeitung „Indianapolis Star“ berichtete, die Polizei habe am Donnerstag um 23.30 Uhr Ortszeit eine Mitteilung herausgegeben, derzufolge sich mehrere Opfer in der Fedex-Einrichtung befinden. In Videoaufnahmen anderer Medien war zu sehen, dass der Parkplatz vor dem Zentrum als Tatort markiert und abgesperrt war.

Das Fedex-Zentrum befindet sich in der Nähe des Flughafens. In einer Twitter-Mitteilung der Polizei hieß es, die Autobahn Interstate 70 in der Nähe sei in beiden Richtungen gesperrt worden.