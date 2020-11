„Schussbefehl erhalten“: Berliner Polizei warnt vor Fake-Tweets zu Corona-Demos

Anzeige

Berlin. In den sozialen Medien kursieren derzeit angebliche Screenshots des Twitter-Accounts der Berliner Polizei, die allerdings nicht echt sind. Via Twitter teilte das Präsidium mit, dass es sich dabei um Fake-Tweets handele und diese keinesfalls echt seien. „Es handelt sich um Fakes und keine Tweets von unserem Account! Teilen Sie diese bitte keinesfalls weiter – auch nicht aus Spaß. Falschmeldungen lassen sich nur so stoppen“, schreibt die Berliner Polizei am Mittwoch zu zwei Beispielen dieser Fake-Tweets.

Eindeutige Fakes: Schussbefehl und Impf-Wasserwerfer

In einem der gefälschten Tweets heißt es: „Wir haben nun einen Schussbefehl von der Bundesregierung erhalten und werden diesen zeitnah umsetzen, falls sich die Demonstranten nicht zurückziehen.“ Im anderen steht, dass Wasserwerfer eingesetzt würden, die einen RNA-Impfstoff versprühen würden. Beide Nachrichten seien laut der Berliner Polizei frei erfunden.

Mit den gefälschten Posts nehmen die Macher Bezug auf die Corona-Demo am Mittwoch in Berlin.