Schuss am Times Square: 39-Jähriger verletzt sich selbst

New York. Erneut ist am berühmten New Yorker Times Square ein Schuss gefallen. Bei dem Vorfall am Montag in einer U-Bahn-Haltestelle nahe des Platzes in Midtown Manhattan schoss sich ein 39-jähriger Mann selbst ins Bein, wie die Polizei am Montag auf Anfrage mitteilte. Die Ermittler gehen demnach von einem Versehen aus.

Es ist bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass Schusswaffen nahe des Times Square eingesetzt wurden. Bürgermeister Bill de Blasio hatte deshalb zuletzt angeordnet, die Zahl der Polizisten dort drastisch zu erhöhen.