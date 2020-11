Schulfreunde erinnern sich an Christian Drosten: Früher tanzte er in der Disco

Anzeige

Meppen. Er ist inzwischen einer der berühmtesten Söhne der Stadt Meppen: der Virologe Christian Drosten. Als der 48-Jährige, der durch den NDR-Podcast „Coronavirus-Update“ zu einer der wichtigsten Stimmen im Kampf gegen die Pandemie geworden war, jetzt zu einem Vortrag in der alten Heimat ist, nimmt der NDR das zum Anlass, auf Spurensuche zu gehen.

Der Rockpalast in der Innenstadt von Meppen. Hier trifft der NDR zwei alte Schulfreunde von Christian Drosten. Bei Frank Etzroth werden in der Musikkneipe schöne Erinnerungen wach: „Die Tanzfläche war immer so ein Anlaufpunkt. Hier kam man rein, und dann kam schon der erste gute Song, dann gab’s kein Halten mehr.“ Und der damalige Schulfreund und inzwischen berühmte Virologe? „Da war natürlich Christian auch dabei.“

Dass der sonst eher zu den Zurückhaltenden zählte, verrät Schulfreund Ralf Klünder: „Er war schon immer eher ruhig, so wie er jetzt auch auftritt, aber gefeiert hat er natürlich auch.“

„Das erfüllt uns mit Freude und macht uns auch stolz“

Das Bischöfliche Gymnasium Marianum ist ebenfalls stolz auf den ehemaligen Schüler, der dort vor fast 30 Jahren das Abitur gemacht hat. Und der auch vor Corona schon für Vorträge zurück an seine alte Schule gekommen ist. Schulleiter Hermann-Josef Rave: „Das erfüllt uns mit Freude und macht uns auch stolz.“

Drosten selbst denkt gern an die alte Heimat zurück: „Ich bin gern hier, es ist ruhig. Ich freue mich auch immer, wenn ich zu Feiertagen Leute von damals treffen kann“, sagt er im NDR-Gespräch.

Seine ehemaligen Mitschüler planen inzwischen das 30-jährige Abitreffen, das 2021 trotz Corona hoffentlich stattfinden kann. „Es wäre super, wenn wir ihn da auch begrüßen dürfen. Das würde ich mir schon wünschen“, sagt Schulfreund Etzroth.