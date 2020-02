Anzeige

An diesem Wochenende wird Sturmtief „Sabine“ voraussichtlich in ganz Deutschland für schwierige Wetterverhältnisse sorgen. Befürchtet werden Auswirkungen auf den Straßenverkehr, Einschränkungen bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und nicht zuletzt auch Gefahren wie herabstürzende Äste, umherfliegende Dachziegel oder umstürzende Bäume.

Viele Eltern fragen sich: Dürfen meine Kinder bei dem angekündigten Sturm zu Hause bleiben? Gibt es an der Schule womöglich sogar „sturmfrei“?

Deutscher Wetterdienst warnt: Orkan mit bis zu 120 km/h

Im aktuellen Warnlagebericht für Deutschland (Stand Samstag, 8. Februar, 7 Uhr) warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor schwerem Sturm am Sonntag. Am Sonntag sollen im Tagesverlauf die Ausläufer eines Orkantiefs mit Kern bei Island eine „schwere Sturmlage“ über Deutschland bringen.

Seinen Höhepunkt hat der Sturm in der Nacht zu Montag, wenn Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern erreicht werden können.

Vor allem der Norden und Westen Deutschlands sowie Bayern und Baden-Württemberg sind besonders von Orkan „Sabine“ betroffen.

#Sturm #SABINE: erste graphische Einschätzung der Sturmsituation ab Sonntag. In den rot markierten Bereichen sind schwere Sturmböen um 100 km/h wahrscheinlich, einzelne orkanartige Böen oder Orkanböen ebenfalls. Besonders in Gewitternähe muss darauf geachtet werden. /V pic.twitter.com/oOHHUMPLvU — DWD (@DWD_presse) February 7, 2020

Wegen Sturmtief „Sabine“: Viele Schulen in NRW bleiben Montag geschlossen

Das Schulministerium in Nordrhein-Westfalen hat bereits auf das nahende Sturmtief reagiert und eine dringliche Schulmail zur Rechtslage in NRW verschickt. Darin wird auf Folgendes hingewiesen:

Eltern entscheiden, ob der Weg für ihre Kinder zumutbar ist oder nicht. Sind die Wetterlagen zu extrem, können Eltern sich dazu entscheiden, ihre Kinder nicht zur Schule zu schicken. Darüber muss die Schule entsprechend informiert werden.

Schulleiter entscheiden bei Bedarf darüber, den Unterricht nicht stattfinden zu lassen oder frühzeitig zu beenden.

Gibt es einen Unterrichtsausfall, muss dennoch eine Betreuung für etwaige Schüler zugegen sein, die morgens eintreffen oder bereits anwesend sind.

Entsteht durch das Unwetter eine Gefahr für das Schulgebäude, so entscheidet der Schulträger über eine etwaige Schließung der Schule.

Die ganze Mail gibt es beim Bildungsportal des Landes Nordrhein-Westfalen zum Nachlesen.

In welchen Städten bleiben Schulen geschlossen?

In Essen, Neuss, Gelsenkirchen, Grevenbroich, Rommerskirchen, Karst und einigen anderen Städten und Kommunen in NRW bleiben die Schulen am Montag, 10. Februar, geschlossen. Das Schulministerium hatte Schulen und Schulträger zuvor darauf hingewiesen, den Unterricht am Montag ausfallen zu lassen.

Die Stadt Essen teilt auf ihrer Website mit, „dass die sichere Erreichbarkeit der Schulen nicht garantiert werden kann. Es wird am Montag daher kein Unterricht stattfinden. Schulleitungen sowie Lehrerinnen und Lehrer müssen zum Dienst erscheinen, daher sind die Schulen besetzt.“ Am Dienstag soll der Unterricht wieder normal stattfinden.

Sturm „Sabine“: Darf mein Kind zu Hause bleiben?

Ob Schüler aufgrund besonderer Wetterverhältnisse zu Hause bleiben dürfen, wird im jeweiligen Bundesland beziehungsweise auf Landkreisebene entschieden. Allerdings gilt, dass Eltern im Ernstfall selbst entscheiden können, ob sie ihre Kinder zu Hause behalten oder nicht. Folgendes sagt beispielsweise die niedersächsische Landesschulbehörde dazu:

„Grundsätzlich gilt, dass Erziehungsberechtigte von Schülerinnen und Schülern im Primarbereich und im Sekundarbereich I, die eine unzumutbare Gefährdung ihrer Kinder auf dem Schulweg durch extreme Witterungsverhältnisse befürchten, ihre Kinder auch dann zu Hause behalten oder vorzeitig vom Unterricht abholen können, wenn kein genereller Unterrichtsausfall angeordnet worden ist.

Die Schulen gewährleisten für Schülerinnen und Schüler, die trotz des angeordneten Unterrichtsausfalls zur Schule kommen, die Betreuung.“

Wird ein Schulausfall seitens der Schule geplant, so findet eine solche Entscheidung in der Regel erst am frühen Morgen des jeweiligen Schultages statt. Entsprechende Informationen erhalten Schüler und Eltern dann zum Beispiel über Rundfunksender, das Internet oder teilweise auch über einen SMS-Service.

Sturmwarnung am Montag: Muss ich trotzdem zur Arbeit?

Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene müssen sich zum Anfang der Woche voraussichtlich mit dem Sturm auseinandersetzen. Rechtlich geht es hier allerdings strenger zu, denn ein „Sturmfrei für Arbeitnehmer“ gibt es nicht. Grundsätzlich trägt der Arbeitnehmer das Wegerisiko, im Falle eines Sturms muss er also von vornherein mehr Zeit für den Weg einplanen.

Eine Ausnahme besteht dann, wenn es sich um eine sogenannte „begründete Arbeitsverhinderung“ handelt. Diese liegt zum Beispiel vor, wenn Meteorologen davor warnen, aufgrund von umgefallenen Bäumen oder auch abgedeckten Dächern auf die Straße zu gehen.

Wichtig: Teilen Sie Ihrem Arbeitgeber unbedingt mit, dass Sie der Arbeit fernbleiben. Idealerweise haben Sie eine solche Ausnahmesituation bereits im Vorfeld mit Ihrem Arbeitgeber abgesprochen.

