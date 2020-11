Schüler nach Messerattacke in Realschule verletzt - Polizeieinsatz

Östringen: Messerattacke an Realschule - Schüler wird schwer verletzt - Polizei mit starken Kräften im Einsatz Nach einer Ausseinandersetzung mit einem Messer an einer Schule in Östringen im Landkreis Karlsruhe, wurde ein Schüler schwer verletzt. Die Polizei hat eine Person festgenommen. Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Schule wird geräumt. Östringen Kreis Karlsruhe Östringen Kreis Karlsruhe Baden-Württemberg Deutschland *** Östringen Knife attack at secondary school Pupil is seriously injured Police with strong forces on duty After a disagreement with a knife at a school in Östringen in the district of Karlsruhe, a pupil was seriously injured The police have arrested Copyright: xEinsatz-Report24x/xJulianxBuchnerx. © Quelle: imago images/Einsatz-Report24