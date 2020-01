Schüler an Schule in Texas erschossen - Täter auf der Flucht

Anzeige

Houston. An einer Highschool im US-Staat Texas ist am Dienstag ein Schüler erschossen worden. Grenitha Latham, Leiterin des Schulbezirks, zu dem auch die Bellaire Highschool gehört, bestätigte den Tod des Schülers. Sanitäter hatten dem Fernsehsender KPRC-TV zufolge zunächst noch Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt.

Ein Verdächtiger ist offiziellen Angaben der Stadt Bellaire zufolge auf der Flucht. Die Stadt rief Anwohner auf, die Gegend um die Schule zu meiden und zuhause zu bleiben. Fernsehbilder zeigten Schüler vor dem Gebäude und Polizeiautos und Rettungswagen mit blinkenden Lichtern.

Der Unterricht werde am Mittwoch wieder aufgenommen, sagte Latham, gab aber keine weiteren Details bekannt. In den Medien kursierten verschiedene Berichte darüber, ob die Schüsse in oder vor der Highschool fielen.

RND/AP