Schulbrand im Niger: Mindestens 20 Kinder tot, weitere verletzt

Anzeige

Anzeige

Niamey. Bei einem Brand in einer Grundschule im westafrikanischen Niger sind mindestens 20 Kinder getötet worden. Die meisten der Mädchen und Jungen seien im Kindergartenalter gewesen, hieß es laut einer im Fernsehen verbreiteten Regierungserklärung am Mittwoch. Zahlreiche weitere Kinder seien verletzt worden, als das Feuer mehrere Klassenzimmer zerstörte und vielen Schülern die Flucht versperrte, hieß es.

Der Ursache des Brandes, der am Dienstagabend in der Schule in einem Armutsviertel der Hauptstadt Niamey ausgebrochen war, sei bislang unbekannt. Behörden seien vor Ort und eine Untersuchung sei eingeleitet worden, teilte die Regierung mit.