Schüsse in Haus in Dänischenhagen: Zwei leblose Personen entdeckt

Dänischenhagen. Die Polizei hat in Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) nach Schüssen in einem Haus in einem Wohngebiet zwei leblose Personen entdeckt. Die Polizei sei wegen der Schüsse alarmiert worden, sagte ein Polizeisprecher. Derzeit werde das Objekt gesichert, ein Team der Kriminalpolizei solle das Haus demnächst betreten, hieß es. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Einen Polizeieinsatz gibt es auch im Brauereiviertel in Kiel: Hier soll ein Mann mit einer Schusswaffe unterwegs sein, berichten die „Kieler Nachrichten“. Es sollen Schüsse gefallen sein. Das Stadtviertel ist abgesperrt, es bestehe der Verdacht auf einen Amoklauf, berichtet die Zeitung. Ob ein Zusammenhang mit dem Vorfall in Dänischenhagen besteht, ist unklar.

Die „Kieler Nachrichten“ berichten über die Entwicklungen im Liveblog.