Schüsse in Espelkamp: Todesopfer werden obduziert, Verdächtiger dem Haftrichter vorgeführt

Espelkamp. Nach tödlichen Schüssen auf eine Frau und einen Mann in Espelkamp in Ostwestfalen hat die Obduktion der Leichen begonnen. Das sagte die Bielefelder Polizei am Freitag. Der am Donnerstag rund sechs Stunden nach der Tat in Niedersachsen an seinem Wohnort festgenommene mutmaßliche Täter (48) sollte am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Das mutmaßliche Motiv könne aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit noch nicht genannt werden, sagte ein Sprecher. Für den weiteren Tagesverlauf kündigte die Polizei weitere Informationen an.

Verhältnis der Opfer zueinander nicht bekannt

Offen ist, ob sich der Tatverdächtige aus Diepenau, rund 13 Kilometer von Espelkamp entfernt, zu der Tat geäußert hat. Angaben zur Nationalität von Tätern und Opfern machte die Polizei zunächst nicht. Auch in welchem Verhältnis die beiden Opfer zueinander standen, will die Polizei derzeit noch nicht sagen. Das Alter der erschossenen Frau geben die Ermittler jetzt an: Sie war 51 Jahre alt.