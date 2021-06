Schüsse in Austins Innenstadt: mindestens neun Verletzte

Anzeige

Austin. In der Hauptstadt des US-Staats Texas sind am Samstagmorgen mindestens neun Menschen von Schüssen verletzt worden. Das teilten Beamte in Austin mit.

Die Polizei sprach auf Twitter von mehreren Verletzten in der Innenstadt. Der Ambulanzdienst EMS meldete, mindestens zwölf Patienten seien behandelt oder in Krankenhäuser gebracht worden. Unklar war, warum geschossen wurde. Die Polizei meldete zunächst keine Festnahmen.