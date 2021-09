Mehrere Verletzte bei Schüssen an russischer Universität

Anzeige

Perm. Ein Mann hat in der russischen Stadt Perm in einer Universität um sich geschossen und mehrere Menschen verletzt. Das teilte die Hochschule in der Stadt rund 1200 Kilometer östlich von Moskau am Montagvormittag mit. Ob es Tote gab, war zunächst nicht klar. Auf Videos im sozialen Netzwerk Telegram war zu sehen, wie Menschen aus Fenstern sprangen. Der Angreifer wurde nach Angaben der Hochschule gefasst.

Dozenten hatten sich zuvor eigenen Angaben zufolge vor dem maskierten Mann in ihren Büros verschanzt. Studenten waren aufgefordert worden, sich in den Hörsälen einzuschließen.