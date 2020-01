Anzeige

Anzeige

Lakhnau. Bei einem Busunfall in der nordindischen Stadt Lakhnau sind am Samstag mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. 21 Insassen des Doppeldeckerbusses seien verletzt in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei des Unionslandes Uttar Pradesh mit. Der Bus habe Feuer gefangen, nachdem er einen Lastwagen gerammt habe. Es werde vermutet, dass der Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe und es deshalb zu der Kollision gekommen sei.

RND/AP