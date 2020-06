Schreckliche Gewissheit: Gefundene Leichen sind seit Monaten vermisste Kinder

Anzeige

Anzeige

Boise. Ein mysteriöser Fall um das Verschwinden zweier Kinder im vergangenen Jahr in den USA ist nun offenbar geklärt: Verwandte bestätigten am Mittwoch, dass es sich bei erst kürzlich entdeckten Leichen um jene des vermissten Jungen und seiner älteren Schwester handele. Bisher haben die Behörden die Identität der Leichen aber nicht enthüllt. Am Dienstag hatte die Polizei gemeldet, dass auf dem Grundstück des Stiefvaters der beiden Kinder in einer ländlichen Region im Staat Idaho menschliche Überreste gefunden worden seien.

Der Fall hatte unter anderem deshalb in den USA für Aufsehen gesorgt, weil der Mann und die Mutter der Kinder, die beide an einen bevorstehenden Weltuntergang glaubten, auch mit dem Tod ihrer beiden vorherigen Partner in Zusammenhang gebracht wurden.

“Beide Kinder sind nicht länger mit uns”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Der Großvater des Jungen, Larry Woodcock, sagte der Zeitung "Post Register" in Idaho Falls, dass "beide Kinder nicht länger mit uns sind". Damit meinte er auch die 17-jährige Tylee Ryan. In einer gemeinsamen Stellungnahme für den Sender KSAZ-TV bestätigten entfernte Verwandte der Kinder zudem deren Tod und baten um Wahrung der Privatsphäre.

Tylee war zuletzt im September gesehen worden, als sie mit ihrer Mutter und anderen einen Ausflug in den Yellowstone Nationalpark machte. Wenige Tage später erschien auch ihr siebenjähriger Bruder Joshua nicht mehr zur Schule.

Stiefvater und Mutter unter Verdacht

Der Stiefvater und die Mutter der beiden setzten sich nach Hawaii ab. Der Mann wurde dann aber wegen Verdachts auf Beseitigung von Beweismitteln festgenommen. Zudem wird gegen ihn wegen des Todes seiner vorherigen Frau ermittelt. Die Mutter der Kinder wurde unter anderem wegen Verletzung ihrer Aufsichtspflicht angeklagt. Am Mittwoch warfen ihr Staatsanwälte zudem vor, zwei Leichen zerstört oder versteckt zu haben. Sie ist bereits wegen Verlassens ihrer Kinder und Behinderung der Ermittlungen in Haft. Ihr Anwalt kündigte an, dass seine Mandantin sich gegen die Vorwürfe wehren werde.

Im Vorfeld war die Frau ins Visier der Ermittler geraten, als ihr Bruder im vergangenen Sommer ihren getrennt von ihr lebenden Ehemann erschoss - angeblich aus Notwehr. Der Exmann wollte sich scheiden lassen, weil die Frau seiner Darstellung nach glaubte, sie werde das Jüngste Gericht herbeiführen. Nach dem Tod des Mannes traf sie den Stiefvater der beiden Kinder, der apokalyptische Bücher im Eigenverlag veröffentlichte und nach Angaben von Freunden an Botschaften aus dem Jenseits glaubte.