Schöne Bescherung: Weihnachtsbäume kurz vor dem Fest einfach abgeholzt

Hannover. Es ist nur Mulch übrig gebliben: In einem Wald in Hannover hat eine Firma zahlreiche Weihnachtsbäume abholzen lassen, berichtet die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ). Das zuständige Forstamt ist sauer, der geplante Weihnachtsbaumverkauf am Wochenende fällt aus.

Mitarbeiter des für den Bereich zuständigen Forstamts Fuhrberg entdeckten laut HAZ am Samstag, dass die Bäume im Misburger Wald verschwunden waren. Nach Angaben der Landesforsten hatte sie ein Unternehmen im Auftrag des Betreibers der über dem Areal verlaufenden Hochspannungsleitung abgeholzt und zu Mulch zerhäckselt. Übrig geblieben sei nur eine ebene, braune Fläche. Eine Absprache mit dem Forstamt sei nicht erfolgt.

Erst kürzlich habe das Forstamt ein Konzept entwickelt, um den Weihnachtsbaumverkauf trotz Corona-Pandemie möglich zu machen - doch der geplante Termin am 19. Dezember fällt jetzt mangels Bäumen aus. „Hätte die Firma sich angemeldet, wie wir es von ihr schriftlich gefordert hatten, wäre dies verhindert worden“, sagte Forstamtsdezernent Jens Tegtbüring der HAZ. Den entstandenen materiellen Schaden werde das Amt bei dem Unternehmen geltend machen.