Schockierende Bilder: 18-Jähriger reitet auf Hirsch - das hat Konsequenzen

Riley. Ein 18-Jähriger hielt es wohl für eine lustige Idee, mal auf einem Hirsch zu reiten. Doch die Aktion hat Konsequenzen: Denn der junge Mann wurde von einer Überwachungskamera bei der Tat im US-Bundesstaat Oregon gefilmt.

So war der 18-Jährige laut Polizeibericht mit einem Freund in das Gehege einer Ranch in Harney County eingebrochen, wo wilde Rehe und Hirsche im Winter verpflegt werden. „Das Video zeigt, wie er auf den Rücken eines Hirschs klettert und sich am Geweih festhält. Das erschöpfte Tier stöhnt immer wieder unter seinem Gewicht auf“, heißt es von der Polizei. Nachdem der 18-Jährige wieder abgesprungen war, versuchte das verwirrte Tier aus dem Gehege zu entkommen und sprang mehrere Male panisch gegen einen Drahtzaun.

Dem 18-Jährigen droht eine Anklage

Die Polizei von Harney County konnte den Mann identifizieren und verhaften, nachdem sie zur Fahndung Standbilder aus dem Video auf ihre Facebookseite gestellt hatten. Belcher droht jetzt eine Anklage, unter anderem wegen Hausfriedensbruchs und schwerer Tierquälerei.

