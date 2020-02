Schneller als der Schall: Boeing rast mit starkem Rückenwind über den Atlantik

Anzeige

Wegen des Sturms "Sabine" fallen an deutschen Flughäfen viele Starts aus. Doch nicht immer ist starker Wind schlecht für den Luftverkehr. Crew und Passagiere des Flugs 664 der niederländischen Airline KLM haben dem Rückenwind über dem Atlantik einiges zu verdanken: Wegen des extrem starken Jetstreams erreichte die Boeing 747 über Neufundland eine Bodengeschwindigkeit von 1317 Stundenkilometern.

Damit war das Flugzeug schneller unterwegs als der Schall, wie ein Flug-Analyst auf Twitter berichtet. Solche Geschwindigkeiten verband man früher eher mit der mittlerweile ausgemusterten Concorde.

BREAKING: Afgelopen nacht vloog @KLM -vlucht 644 met een grondsnelheid van 1317 km/u, sneller dan het geluid boven Newfoundland. De boeing 747 vloog in de extreem sterke straalstroom van 418 km/u! Foto's en info van @MatthewCappucci. #heavy @Schiphol pic.twitter.com/wdkz59h302 — RobertDeVries.net (@weermanrobert) February 9, 2020

Die KLM-Maschine war in New York gestartet und schaffte den Weg nach Amsterdam in rekordverdächtiger Zeit. Ob der Flug ruhig verlaufen ist, ist nicht bekannt.

pach/RND