Schneesturm in Kalifornien legt Verkehr in Bergregion lahm

Sacramento. Heftige Schneefälle in der kalifornischen Sierra Nevada haben den Verkehr in der Bergregion teilweise lahmgelegt. Eine Autobahn, die von Kalifornien in den Nachbarstaat Nevada führt, war am Dienstag in weiten Teilen gesperrt - den dritten Tag in Folge.

Zehntausende Menschen ohne Strom

Nach über 21 Zentimetern Neuschnee innerhalb von 24 Stunden ist die Schneedecke im Dezember nun auf über fünf Meter Höhe angewachsen, wie eine Messstation der Universität von Berkeley mitteilte. Nach Angaben der Meteorologen ist dies der drittstärkste Schneefall innerhalb eines Monats seit 1970 an der Messstation. Die Behörden haben für die Region eine Wintersturm-Warnung ausgerufen.

Das heftige Schneetreiben führte auch dazu, dass Bäume und Strommasten umstürzten. Zehntausende Menschen in Nordkalifornien waren zeitweise ohne Strom und Internetverbindungen. Nach einem trockenen Sommer und Dürreproblemen im Westen der USA sind die starken Niederschläge aber auch nützlich, um die Wasservorräte wieder aufzufüllen.