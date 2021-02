Schneechaos in Hannover: Stadtbahnen stehen still, Kritik an Räumung der Radwege

Anzeige

Hannover. Das Schneechaos hat die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover voll im Griff: Der Betreiber Üstra stellte dort am Mittwoch den Stadtbahnverkehr komplett ein - und das könnte den ganzen Tag so bleiben, wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ) berichtet. Grund dafür sei, dass der Frost an Dutzenden Übergängen Betonplatten angehoben habe, die so die Gleise blockieren, teilte die Üstra am Morgen mit.

An mehr als 50 Bahnübergängen werde laut HAZ, die sich ebenfalls auf die Üstra beruft, der Bodenbelag durch Frost oder Schnee nach oben gedrückt. Züge liefen dann Gefahr, gegen den aufgetürmten Untergrund zu prallen. Eine Mitschuld für die Situation gibt der Bahnbetreiber demnach auch Räumfahrzeugen, die in den vergangenen Tagen Schnee unter den Bodenbelag an manchen Übergängen geschoben und ihn dadurch angehoben hätten. Pfusch am Bau schließt die Üstra laut der Zeitung aus. Wann die Bahnen wieder rollen können, war am Mittwochmittag noch unklar.

Kritik an mangelnder Räumung von Radwegen

Doch damit nicht genug: In Hannover kommt laut einem weiteren HAZ-Bericht auch Kritik an der mangelnden Räumung der zentralen Radwege in der Stadt auf. Demnach werfen Grüne und der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) dem Räumdienst des kommunalen Unternehmens Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) vor, dass viele Radwege kaum vom Schnee befreit seien. „AHA muss Verkehrswende erst noch lernen. Der Schnee von den Autofahrspuren gehört nicht auf die Radwege und Radwege an priorisierten Straßen müssen in gleichem Maße wie die Fahrspuren für den Autoverkehr geräumt werden“, schreibt unter anderem der hannoversche Grünen-Ratsfraktionschef Daniel Gardemin auf Facebook.

Die HAZ zitiert außerdem Dirk Hillbrecht, Vertreter des ADFC, mit den Worten: „Auch als Radfahrer brauche ich Verlässlichkeit, dass ich auf meinen Wegen durchkomme.“ Tatsächlich hat Aha laut der Zeitung zentrale Radwege ausgewählt, die beim Winterdienst ebenso wie Hauptverkehrsstraßen Priorität genießen. Aha gebe aber zu bedenken, dass bei anhaltendem Schneefall die Gefahr bestehe, dass Räumfahrzeuge den Schnee von Straßen auf Radwegen ablegten. „In solchen Fällen können Radfahrer auf die Fahrbahn ausweichen“, teilt das Unternehmen auf seiner Homepage mit.

Und zumindest eine gute Nachricht gibt es bei all dem Chaos in Hannover: Der zwischenzeitig ebenfalls wegen des Wintereinbruchs eingestellte Busverkehr wurde wieder aufgenommen.