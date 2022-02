Schnee und Glätte: Chaos, Sperrungen und Unfälle auf Deutschlands Straßen

Anzeige

Elmshorn/Bad Segeberg. Überfrierende Nässe hat im Norden Deutschlands für einige Unfälle gesorgt. Am Sonntagabend habe es auf den Autobahnen 7 und 23 in Schleswig-Holstein fünf bis zehn Glätteunfälle gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei-Leitstelle West in Elmshorn am Montag. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand, es blieb bei Blechschäden.

Am frühen Montagmorgen sorgte die Witterung dann im Kreis Segeberg für zwei Vollsperrungen auf der B205 bei Rickling und auf der B206 bei Wittenborn. „Aufgrund der glatten Straßen kommen die Lkws dort nicht mehr die Berge hoch“, sagte der Polizeisprecher. Ein 40-Tonner habe sich zudem auf der Fahrbahn quer gestellt. Auch hier gab es keine Verletzten. Die Bergung und die Straßensperrung werden jedoch noch weiter bis in den Morgen andauern, teilte die Polizei mit.

Mehrere Glätteunfälle auf A19 im Landkreis Rostock

Ein plötzlicher Wetterumschwung hat zu mehreren Glätteunfällen auf der A19 geführt. Zwischen den Anschlussstellen Laage und Kavelstorf im Landkreis Rostock war es auf einer Länge von etwa 500 Metern zu spiegelglatten Fahrbahnen aufgrund von Schneefall und überfrierender Nässe gekommen, wie die Polizei mitteilte. Demnach verloren die Autofahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und es kam zu zahlreichen Unfällen am späten Sonntagabend. Verletzt wurde dabei niemand. Neben den Autos wurden mehrere Meter Mittelschutzplanken und Wildschutzzaun beschädigt, hieß es weiter.

Baden-Württemberg: Schnee sorgt für Chaos, Sperrungen und Unfälle

Ein Wintergewitter hat in Baden-Württemberg Chaos und Unfälle im Verkehr verursacht. Der Albaufstieg der A8 musste wegen Schnee und Glätte in der Nacht von Sonntag auf Montag bei Gruibingen (Kreis Göppingen) zwischenzeitlich gesperrt werden, wie ein Polizeisprecher aus Ulm bestätigte. Die Fahrzeuge seien wegen der Witterung schlicht nicht mehr weitergekommen. Zumindest Richtung Stuttgart fließe der Verkehr nun wieder, sagte er am Montagmorgen. Es habe viele Unfälle in der Region bereits seit Sonntagabend gegeben, meist seien die Menschen zu schnell auf zu glatter Fahrbahn unterwegs gewesen. Vereinzelt seien Beteiligte auch verletzt worden.

Unwetter in Niederbayern führt zu Verkehrsunfällen

In Niederbayern kam es wegen eines Unwetters zu Unfällen aufgrund umgestürzter Bäume und herabgefallener Äste. Verletzt wurde hierbei niemand, wie ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen sagte. Der Sachschaden hielt sich demnach gering - im unteren vierstelligen Bereich. Insgesamt waren von Sonntagmittag bis zum frühen Montagmorgen 30 wetterbedingte Notrufe bei der Polizei eingegangen.