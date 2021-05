Schnee-Rekord im April: Lawine begräbt mehrere Skifahrer in Norwegen

Anzeige

Tromsø. Im norwegischen Lyngen, unweit von Tromsø, sind mehrere Skifahrer von einer Lawine überrascht worden. Das berichtet die lokale Polizei auf Twitter. Demnach wisse man, dass Menschen von den Schneemassen verschüttet worden seien, die Anzahl an Vermissten sei aber unklar.

Zwei Personen wurden inzwischen gefunden. Ihr Zustand ist unbekannt – Rettungskräfte machten keine Angaben über mögliche Verletzungen oder ob die beiden noch leben. Die erste Person wurde nach weniger als einer Stunde, eine zweite rund anderthalb Stunden nach dem Unglück gefunden. Die Lawine soll gegen 13.25 Uhr lokaler Zeit niedergegangen sein, andere Skifahrer riefen die Einsatzkräfte, sagte Einsatzleiter Karl Erik Thomassen der Zeitung „Dagbladet“.

Rettungshubschrauber seien im Einsatz, zudem weitere Hubschrauber und Mannschaften des Roten Kreuzes mit fünf Schneemobilen. Auch eine Hundestaffel werde am Unglücksort eingesetzt.

Rettungskräfte wissen nicht, wie viele Menschen verschüttet wurden

Da unbekannt ist, wie viele Personen verschüttet wurden, suchen die Einsatzkräfte nach möglichen weiteren Opfern. Zeugen gaben an, dass sie zwei Skifahrer gesehen hatten, die vor ihnen unterwegs waren – sie nahmen an, dass diese von der Lawine eingeholt wurden. Weitere Menschen könnten aber ungesehen in dem Gebiet unterwegs gewesen sein.

Das Naherholungsgebiet in Lyngen ist bei Tourengehern sehr beliebt, das Wetter war am Samstag, der auch in Norwegen Feiertag ist, zudem sehr gut, meldet die norwegische Zeitung „VG“. Die Gegend rund um Tromsø hatte in diesem Winter verhältnismäßig wenig Schnee - bis es im April zu einem Wintereinbruch mit einer Rekordmenge an Neuschnee kam. In Tromsø waren für Samstag 96 Zentzimeter Schnee angekündigt, in Lyngen 20 Zentimeter Neuschnee. Die Lawinengefahr in dem Gebiet war von offiziellen Stellen mit Stufe 2 von 4 angegeben worden, das Risiko für Lawinen war demnach „mäßig“.