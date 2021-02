Schnee bringt Verkehr durcheinander: Bahn rechnet weiter mit Zugausfällen und Verspätungen

Anzeige

Essen. Bei der Bahn gibt es auch am Dienstag wegen des Winterwetters Verspätungen und Zugausfälle. Zwar arbeiteten Einsatzkräfte mit Hochdruck daran, insbesondere die Hauptstrecken von Schnee und Eis zu befreien. Vielerorts erschwerten starke Schneefälle, Schneeverwehungen und Frost aber die Arbeiten, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Besonders betroffen seien im Fernverkehr die Verkehrsknoten Dortmund, Hannover, Kassel, Erfurt und Halle/Leipzig. Auf mehreren Strecken fahren keine Fernzüge, etwa zwischen Hannover und Köln, von Hamburg in Richtung München, Dortmund, Köln, Kiel, Lübeck und Westerland sowie von Dresden in Richtung Leipzig, Frankfurt, Hannover und Köln. Auf anderen Abschnitten ist das Angebot stark eingeschränkt, etwa zwischen Berlin und Hannover, zwischen Berlin und München sowie zwischen Hamburg und Frankfurt. Fahrgäste können ihre nicht genutzten Fernverkehrsfahrkarten für Fahrten von 6. bis 9. Februar noch sieben Tage nach Störungsende nutzen oder kostenfrei stornieren.

Zugausfälle und Verspätungen in NRW

Wegen des Wintereinbruchs müssen Pendler und Bahnreisende sich in Nordrhein-Westfalen weiterhin auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Einschränkungen gebe es vor allem im nördlichen Nordrhein-Westfalen, erklärte die Deutsche Bahn in Düsseldorf. Auf mehreren Regionalexpress-Linien werde es wegen der extremen Wetterverhältnisse bis mindestens Dienstagmittag keine Zugfahrten geben. Betroffen waren vor allem Strecken im Münsterland. Auch auf einigen S-Bahnstrecken sei der Betrieb stark eingeschränkt, erklärte die Bahn.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes geht es am Dienstag mit strengem Frost weiter. Sogar im sonst milden Rheinland wurden in der Nacht Temperaturen von minus acht Grad erwartet. Tagsüber werden Höchsttemperaturen zwischen minus acht und minus drei Grad vorhergesagt.

„Starke Einschränkungen“ in Niedersachsen

Das strenge Winterwetter hat auch Niedersachsen weiter fest im Griff. Schnee und Frost beeinträchtigten am Dienstagmorgen den Verkehr auf den Straßen und bei der Bahn. Die meisten Schulen im Land bleiben für den Tag geschlossen. Morgens um 5 Uhr herrschten nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hannover Temperaturen von minus zehn Grad, in Bremen waren es minus fünf Grad. Für den Tag wurden nur noch einzelne Schneeschauer mit Glättegefahr erwartet, dazu mäßiger Frost um minus sieben Grad.

Im Bahnverkehr gab es noch viele Zugausfälle oder Verspätungen. Für den Regionalverkehr meldete die Deutsche Bahn „starke Einschränkungen im Großraum Hannover und Bremen“. Außerdem seien viele Fernverbindungen gestrichen. Auch die Nordwestbahn und andere regionale Bahnunternehmen berichteten von Störungen.

Ausfälle bei der Berliner S-Bahn

Fahrgäste der Berliner S-Bahn haben im Berufsverkehr am Dienstagmorgen mit Zugausfällen und Verspätungen zu kämpfen. Witterungsbedingt gebe es Störungen an der Infrastruktur und an Fahrzeugen, teilte das Unternehmen am Morgen mit. Demnach gibt es auf allen Linien Verspätungen sowie einzelne Ausfälle. Auf der Linie S2 (Blankenfelde - Bernau) fahren die Züge nur zwischen Buch und dem Potsdamer Platz im Zehn-Minuten-Takt. Einschränkungen gibt es auch auf den Linien S46, S8 und S9. Auf der S85 fahren keine Züge.

Weiterhin Behinderungen in Hessen

Wegen des Wintereinbruchs müssen sich Bahnpendler und andere Reisende in Hessen weiterhin auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Im Fernverkehr ist besonders der Knotenpunkt Kassel betroffen, wie die Deutsche Bahn am Dienstagmorgen mitteilte. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Hauptstrecken von Schnee und Eis zu befreien. Auch im Regionalverkehr gibt es Behinderungen. So kann es dem Rhein-Main-Verkehrsverbund zufolge etwa auf den Linien RB5, RE5, RE30 und RE98 rund um Kassel zu Ausfällen und Verspätungen kommen. In mehreren Landkreisen gebe es auch im Busverkehr Probleme, etwa im Wetteraukreis.

Von den Einschränkungen im Fernverkehr sind etwa Bahnverbindungen zwischen Hamburg und Frankfurt oder Berlin und Frankfurt betroffen. Es werde den ganzen Tag über mit Verzögerungen gerechnet. Die Bahn rät allen Reisenden und Pendlern, die ihre Fahrt nicht verschieben können, ihre Verbindung vor dem geplanten Fahrtantritt zu überprüfen.